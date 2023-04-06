Чемпион Bellator Немков отказался от контракта с UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков отказался от заключения соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом он рассказал ТАСС в четверг.
"Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором [Емельяненко] и решили остаться", - сказал Немков.
Немков в 2022 году стал победителем Гран-при Bellator в полутяжелом весе, призовой фонд соревнований составил $1 млн. Всего на счету 30-летнего спортсмена, представляющего команду Федора Емельяненко Fedor Team, 19 побед и 2 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США.