Подписчики посмеялись над Хабибом из-за фото фаст-фуда в соцсетях

Подписчики российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова посмеялись над спортсменом из-за фото фаст-фуда, которое он выложил в соцсети.

© Khabib_nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

На снимке можно увидеть картошку, газировку и курицу.

«Он забрал этого цыпленка из лап медведя, убив зверя. Так что он заслужил эту еду», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что Хабиб готовится к бою с Мишелом Перейрой в полутяжелом весе.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.