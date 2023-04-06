Подписчики посмеялись над Хабибом из-за фото фаст-фуда в соцсетях
Подписчики российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова посмеялись над спортсменом из-за фото фаст-фуда, которое он выложил в соцсети.
На снимке можно увидеть картошку, газировку и курицу.
«Он забрал этого цыпленка из лап медведя, убив зверя. Так что он заслужил эту еду», — написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что Хабиб готовится к бою с Мишелом Перейрой в полутяжелом весе.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.
Ранее Колби Ковингтон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов побоялся подняться в более тяжелую весовую категорию из-за нежелания встретиться с ним в октагоне.