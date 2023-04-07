Экс-чемпион UFC Адесанья: у меня есть телохранители

«Да, у меня были телохранители. Даже сейчас есть. Охрана появилась не сразу. Но, учитывая, какая у меня сейчас жизнь, учитывая моё положение, мне нужна достойная охрана. Чтобы эти люди следовали за мной. Не столько для защиты меня, сколько для защиты всех остальных. Особенно это касается неадекватных фанатов.