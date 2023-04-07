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55 минут назад

Состоялась битва взглядов UFC 287

Чемпионат.com

В ночь с 8 на 9 апреля на арене «Miami-Dade Arena» в Майами (США) состоится номерной турнир UFC 287. Главным событием турнира станет чемпионский бой в среднем весе между обладателем пояса Алексом Перейрой и бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей. Со-главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и американцем Хорхе Масвидалем. Также в легчайшей весовой категории состоится бой между Робом Фонтом и Адрианом Янезом.

В преддверии турнира состоялась официальная церемония битвы взглядов, на которой бойцы главного боя турнира показали своё хладнокровие, а Адесанья в конце победно поднял руки вверх. Бразилец Гилберт Бёрнс демонстративно засунул руки в карманы и держал их там до конца битвы взглядов с Хорхе Масвидалем.

Напомним, ранее бразилец Алекс Перейра рассказал о том, что его предстоящий реванш с новозеландцем Исраэлем Адесаньей станет их последним противостоянием.

MMA,Видео,Алекс Перейра,
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