Фанаты отреагировали на заявление Нурмагомедова о возвращении в спорт

Болельщики отреагировали на новый пост экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который показал свою тренировку на беговой дорожке и анонсировал своё возвращение в спорт, отдельно указав, что это не ММА. Его фанаты начали гадать и делиться мнениями о том, в каком виде спорта и против кого Хабиб будет смотреться лучше всего.