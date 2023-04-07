Фанаты отреагировали на заявление Нурмагомедова о возвращении в спорт

Болельщики отреагировали на новый пост экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который показал свою тренировку на беговой дорожке и анонсировал своё возвращение в спорт, отдельно указав, что это не ММА. Его фанаты начали гадать и делиться мнениями о том, в каком виде спорта и против кого Хабиб будет смотреться лучше всего.
lqvsh_: «Бой без правил против Жоржа Сен-Пьера?»
smark79.855: «Дебют в профессиональном футболе».
zackrahmani: «WWE».
robert__asatryan: «Он сыграет благотворительный матч за мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в июле».
55shy: «Бой без правил против медведя».
jxshua_hxrris: «Если это UFC, пожалуйста, дерись в своём нормальном весе и больше не издевайся над легковесами».
mmaheads: «Пожалуйста, проведи матч по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером».