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1 час назад

Чемпион UFC Перейра сравнил Чимаева с пятой точкой собаки

Советский спорт

Словесная перепалка продолжается.

Чемпион UFC Перейра сравнил Чимаева с пятой точкой собаки
Фото: соцсетисоцсети

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра описал одним словом некоторых бойцов лиги. Все они получили высокие оценки от бразильца, кроме уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

«Роберт Уиттакер – воин. Джон Джонс – воин. Джамал Хилл – хороший боец. Иржи Прохазка – очень хороший боец. Исраэль Адесанья – воин. Хамзат Чимаев – собачья жопа», – приводит слова бразильца ESPN.

Ранее Перейра заявил, что предложил бой Чимаеву в полутяжелом весе, однако, представитель Швеции отказался от поединка. После этого, как заявил бразилец, он перестал рассматривать его в качестве возможного оппонента.

MMA,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,Джон Джонс,
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