Чемпион UFC Перейра сравнил Чимаева с пятой точкой собаки

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра описал одним словом некоторых бойцов лиги. Все они получили высокие оценки от бразильца, кроме уроженца Чечни Хамзата Чимаева .

Ранее Перейра заявил, что предложил бой Чимаеву в полутяжелом весе, однако, представитель Швеции отказался от поединка. После этого, как заявил бразилец, он перестал рассматривать его в качестве возможного оппонента.