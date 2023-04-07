Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в спорт

Гаджиев о возвращении Хабиба Нурмагомедова в спорт: они с Зеедорфом думали о футболе
Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может тренироваться из-за задумки провести футбольный матч совместно с известным нидерландским футболистом Кларенсом Зеедорфом.
Ранее Нурмагомедов опубликовал в социальной сети видео, в котором он тренируется на беговой дорожке.
«К июлю я должен быть готов. Не ММА», — подписал ролик Нурмагомедов.
«Насчет футбола не слышал. Может быть, но не в России. Они с Зеедорфом о футболе думали», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.