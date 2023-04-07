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Гаджиев о возвращении Хабиба Нурмагомедова в спорт: они с Зеедорфом думали о футболе

Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может тренироваться из-за задумки провести футбольный матч совместно с известным нидерландским футболистом Кларенсом Зеедорфом.

Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в спорт
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Ранее Нурмагомедов опубликовал в социальной сети видео, в котором он тренируется на беговой дорожке.

«К июлю я должен быть готов. Не ММА», — подписал ролик Нурмагомедов.

«Насчет футбола не слышал. Может быть, но не в России. Они с Зеедорфом о футболе думали», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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