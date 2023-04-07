Летевшая на одном рейсе с нетрезвым Емельяненко пассажирка раскрыла детали скандала

«Я спускалась по лестнице с чемоданом и увидела мужчину, который шел и застегивал ширинку и материл всех вокруг. А люди в это время 20 минут стояли и ждали в автобусе. Недопустимое поведение, но вместо штрафа красная ковровая дорожка. Александр был в очень сильном алкогольном опьянении — это уже нарушение и повод не пускать пассажира на воздушное судно. Я сначала не подумала, что он какая-то звезда. Думала, что это обычный мужчина из Тагила», — рассказала Данилова у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ).