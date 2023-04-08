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57 минут назад

Уралочка победила японку нокаутом на турнире по единоборствам в Лас-Вегасе

Ura.Ru

Боец уральского клуба «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина победила нокаутом Йоко Хигаши из Японии на турнире по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Боец уральского клуба победила японку на турнире по единоборствам в Лас-Вегасе
Фото: пресс-служба Академии единоборств РМКпресс-служба Академии единоборств РМК

«Судья остановил бой на 1 минуте 29 секунде, зафиксировав технический нокаут. Девятая победа Марины Мохнаткиной в профессиональной карьере», — сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Марина Мохнаткина семикратный чемпион мира по борьбе. Поединок между свердловчанкой и бойцом из Японии стал открытием турнира по смешенным единоборствам PFL 2023.

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