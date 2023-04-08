Рэпер Джиган назвал причину, по которой сорвался бой с Александром Емельяненко

«Я расскажу, как это было на самом деле. Чтобы никто не думал, что я соскочил. Он (Емельяненко) позвонил мне после моего трипа в Майами, когда я только начал приходить в себя. Мы познакомились с ним на боях, он взял мой номер. И просто писал, привет дочке просил передать. Мы тогда нормально с ним общались, он не бухал. Всё это было перед боем с Магомедом Исмаиловым, он тогда был в хорошей форме. Нормальной.



И он говорит мне: «Слушай, братан, а давай бой сделаем. Выйдем с тобой, побоксируем на РЕН ТВ, бабок заработаем».



Я говорю ему: «Да нет, братан, у меня сейчас не лучшая форма, я только из дурки». Но он начал убеждать. И я говорю ему, давай ко кику. В кикбоксинге я хоть как-то по ногам ему настучать могу. А на руках он бы тогда меня перебил.



Через две недели опять звонит: «Да чего ты, братан, давай бой сделаем. Отрепетируем там». Я ответил ему, что если будем драться то по-серьёзному. Порубимся. Решили закинуть это в интернет. Народ реагирует классно. Пошла суета, начинается история. Я позвонил Камилу Гаджиеву, Маге Исмаилову. Тот сказал, попробуй, там фифти-фифти будет», — рассказал Джиган.