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1 час назад

Камил Гаджиев предположил, какой вид спорта выбрал для себя Хабиб Нурмагомедов

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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, который ранее намекнул на своё возвращение в спорт.

Глава промоушена AMC Fight Nights предположил, какой спорт выбрал Нурмагомедов
Фото: чемпионатчемпионат

«Хабиб не возвращается в MMA, причем ни в каком качестве. Он, скорее всего, будет играть в футбол. Почему? Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, и Кларенс Зеедорф не просто футболист, он очень предприимчивый футболист, у него бизнес, связанный с футболом, поэтому, мне кажется, Хабиб будет участвовать в каком-то околофутбольном проекте», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, что на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

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