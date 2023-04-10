Глава промоушена AMC Fight Nights предположил, какой спорт выбрал Нурмагомедов

«Хабиб не возвращается в MMA, причем ни в каком качестве. Он, скорее всего, будет играть в футбол. Почему? Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, и Кларенс Зеедорф не просто футболист, он очень предприимчивый футболист, у него бизнес, связанный с футболом, поэтому, мне кажется, Хабиб будет участвовать в каком-то околофутбольном проекте», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.