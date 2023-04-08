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23 минуты назад

В команде Хабиба Нурмагомедова заявили, что он не возобновит бойцовскую карьеру

ТАСС

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Об этом ТАСС в субботу рассказали в команде спортсмена.

В команде Нурмагомедова сделали заявление о его карьере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Нурмагомедов опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на возвращение в спорт.

"Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать. Вполне вероятно, что в своем посте Хабиб имел в виду футбол", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он был включен в зал славы UFC.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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