В команде Нурмагомедова сделали заявление о его карьере

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Об этом ТАСС в субботу рассказали в команде спортсмена.

Ранее Нурмагомедов опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на возвращение в спорт.

"Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать. Вполне вероятно, что в своем посте Хабиб имел в виду футбол", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он был включен в зал славы UFC.