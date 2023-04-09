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Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении россиянина в октагон

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Хавьер Мендес, бывший тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о возможном возвращении в октагон своего бывшего подопечного.

Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении россиянина в октагон
© РИА Новости

"Он занимается семьей", - передает слова Мендеса ТАСС.

Несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях намекнул на возвращение в спорт этим летом. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC. Ранее Камил Гаджиев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов может связать свою жизнь с футболом.

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