Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении россиянина в октагон

Хавьер Мендес, бывший тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о возможном возвращении в октагон своего бывшего подопечного.
"Он занимается семьей", - передает слова Мендеса ТАСС.
Несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях намекнул на возвращение в спорт этим летом. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.
Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC. Ранее Камил Гаджиев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов может связать свою жизнь с футболом.