Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении россиянина в октагон

Хавьер Мендес, бывший тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о возможном возвращении в октагон своего бывшего подопечного.

"Он занимается семьей", - передает слова Мендеса ТАСС.

Несколько дней назад Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях намекнул на возвращение в спорт этим летом. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.