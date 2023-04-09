Тренер Оливейры высказался о проведении реванша с Махачевым

Диего Лима, тренер бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейры, высказался о проведении реванша с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит sherdog.com.

Фото: Craig Kidwell / Reuters Craig Kidwell / Reuters

Лима выразил уверенность в том, что вторая встреча с Махачевым рано или поздно состоится. «Сейчас Чарльз тренируется усерднее, чем когда-либо. Если реванш состоится, бьюсь об заклад, он получится другим», — добавил он.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.