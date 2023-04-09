Адесанья вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей.

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Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

На счету Перейры семь побед и два поражение в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.