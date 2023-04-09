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Дана Уайт назвал любимых бойцов UFC Дональда Трампа

Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп следит за турнирами организации.

Дана Уайт назвал любимых бойцов UFC Дональда Трампа
© Чемпионат.com

«Этот парень за последний месяц уже дважды мне звонил, и в последний час мы разговаривали с ним о боях. Он знает всех бойцов, знает всех, кто дрался на последнем турнире. Он очень большой фанат UFC. Кто его любимые бойцы? Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дональд Трамп посетил турнир UFC 287, который прошёл в Майами, штат Флорида (США) в ночь на 9 апреля. Главным событием турнира стал поединок Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры за титул чемпиона в среднем весе.

В соглавном событии турнира Хорхе Масвидаль проиграл Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей.

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