Дана Уайт назвал любимых бойцов UFC Дональда Трампа

«Этот парень за последний месяц уже дважды мне звонил, и в последний час мы разговаривали с ним о боях. Он знает всех бойцов, знает всех, кто дрался на последнем турнире. Он очень большой фанат UFC. Кто его любимые бойцы? Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль», — сказал Уайт на пресс-конференции.