Макгрегор показал, как он тестирует своё новое пиво

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас он участвует в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.