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1 час назад

Перейра опустился на три строчки в рейтинге P4P после поражения в бою с Адесаньей

Чемпионат.comиещё 2

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В главном событии вечера новозеландец Исраэль Адесанья победил нокаутом бразильца Алекса Перейру и вернул себе чемпионский пояс в дивизионе среднего веса.

Перейра опустился на три строчки в рейтинге P4P после поражения в бою с Адесаньей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После турнира UFC обновил рейтинг бойцов. Согласно ему, Алекс Перейра опустился на три строчки в рейтинге P4P и теперь занимает девятое место. На шестом месте теперь идёт Камару Усман. Седьмое место принадлежит Алджамейну Стерлингу, а восьмое — Чарльзу Оливейре.

Стоит отметить, что Кевин Гастеллум поднялся на четыре позиции в рейтинге среднего веса. Теперь он 11-й, а Хорхе Масвидаль, объявивший после турнира об окончании карьеры, упал на 13-ю позицию в полусреднем дивизионе.

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