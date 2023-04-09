Чимаев потроллил Перейру и Масвидаля

Ранее 9 апреля на турнире UFC 287 Перейра потерпел поражение от новозеландца Исраэля Адесаньи и утратил чемпионский пояс в среднем весе. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

В рамках того же турнира в полусреднем весе Масвидаль подрался с бразильцем Гилбертом Бернсом. Американец проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры.