$79.50+0.1487.10+0.37

Дастин Порье оскорбил окружение Джастина Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье дал комментарий по поводу окружения своего потенциального соперника Джастина Гэтжи.

Претендент на титул UFC Порье оскорбил окружение потенциального соперника
© Чемпионат.com

«Гэтжи вызывает меня на поединок. Его окружение рассчитывает, что я откажусь от боя. Я читал их интервью. Но они просто глупые кукушки», — цитирует Порье ESPN.

Дастин Порье провёл свой последний поединок в ноябре прошлого года с Майклом Чендлером и выиграл удушающим приёмом.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Гэтжи победил единогласным судейским решением представителя Азербайджана Рафаэля Физиева, закрыв поражение от бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий