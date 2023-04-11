«Я мелочный». Адесанья объяснил, почему он передразнил 12-летнего сына Перейры

«Я мелочный. Помню, когда он впервые нокаутировал меня в Бразилии, его сын вышел на ринг, а потом просто начал притворяться мертвым рядом со мной… Я искал в толпе его сына, увидел его и сделал то, что сделал, только чтобы напомнить ему о его поступке», — приводит слова Адесаньи MMA News.