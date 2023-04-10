Ковингтон отреагировал на уход Хорхе Масвидаля из спорта

«Он ушёл на пенсию уже после того, как я его победил. Он сломленный человек… Парни, мы здесь, чтобы поговорить о большом бизнесе. Мне нет дела до подмастерья с улицы Иуды Масвидаля. Этот парень — преступник, он преступник, он трус. Он не настоящий мужчина. Если бы он был настоящим мужчиной, он бы не сделал того, что сделал со мной. Так что мне больше нечего сказать о нем», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.