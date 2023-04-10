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25 минут назад

Колби Ковингтон отреагировал на уход Хорхе Масвидаля из спорта

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался по поводу новости о том, что Хорхе Масвидаль завершил карьеру.

Ковингтон отреагировал на уход Хорхе Масвидаля из спорта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он ушёл на пенсию уже после того, как я его победил. Он сломленный человек… Парни, мы здесь, чтобы поговорить о большом бизнесе. Мне нет дела до подмастерья с улицы Иуды Масвидаля. Этот парень — преступник, он преступник, он трус. Он не настоящий мужчина. Если бы он был настоящим мужчиной, он бы не сделал того, что сделал со мной. Так что мне больше нечего сказать о нем», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.

Напомним, в марте 2022 года Масвидаль напал на Ковингтона на улице после того, как проиграл ему в поединке.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора американского бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона с сотрудниками полиции, в которой он детально описывает нападение со стороны соотечественника Хорхе Масвидаля.

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