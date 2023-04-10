Боец UFC Чимаев поздравил казахов с Рамаданом

«Ассаламу Алайкум. Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья счастья любви благополучия. Пусть всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката.



В каждом народе есть люди недалекого ума – им тоже пожелаем всего хорошего. Пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншаллах.



Постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», – написал боец в соцсетях.