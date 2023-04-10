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17 минут назад

«Беги. У тебя это хорошо получается». Чимаев обратился к Адесанье

Чемпионат.com

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

Чимаев обратился к Адесанье
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После окончания поединка шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к Исраэлю Адесанье, который выразил желание провести защиту титула против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

«Беги. У тебя это хорошо получается», — саркастически написал Хамзат в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,
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