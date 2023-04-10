«Почему нет? Если у меня будет возможность получить американское гражданство, я получу его. Не из-за того, что я не люблю Россию. Я всю жизнь хочу прожить в России, мне Россия нравится. У меня есть возможность переехать в США и жить там. Но я этого не хочу, так как мне здесь комфортнее и лучше», — приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.