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22 минуты назад

Дана Уайт – СМИ: «Я, #####, разнесу вас, если еще раз услышу подобное»

Sports.ru

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не позволит СМИ провоцировать конфликты между бойцами, которые не будут драться между собой.

Президент UFC Дана Уайт пригрозил журналистам
Фото: Sports.ruSports.ru

Во время пресс-конференции UFC 287 Уайт не позволил нескольким журналистам задать вопросы о ссоре между Кевином Холландом и Хорхе Масвидалем.

«Причина, по которой я этого не хочу, заключается в том, что вы это делаете, черт возьми, за два дня до боя. Холланд не дерется с Хорхе Масвидалем.

Во-первых, это создает всякое дерьмо на улицах и в отелях. Когда вы, ребята, задаете им такие вопросы, а они что-то отвечают за два дня до совершенно другого боя, то это крайне неуважительно к их соперникам.

Я просто ненавижу это дерьмо. Я понимаю – вы хотите свои чертовы клики или что-то там еще. Но я, #####, разнесу вас, если еще раз услышу подобное, понятно? Это вызывает много проблем за кулисами.

Мы уже видели, как подобное происходило с Нейтом Диазом или Хамзатом Чимаевым. У этих парней по 20-30 ребят за кулисами. Этого просто не должно происходить здесь, и вы, журналисты, не должны провоцировать это», – заявил Уайт.

Напомним, что между Кевином Холландом и Хорхе Масвидалем произошло несколько конфликтов перед турниром UFC 287.

MMA,Кевин Холланд,Дана Уайт,
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