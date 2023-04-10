Президент UFC Дана Уайт пригрозил журналистам

«Причина, по которой я этого не хочу, заключается в том, что вы это делаете, черт возьми, за два дня до боя. Холланд не дерется с Хорхе Масвидалем.



Во-первых, это создает всякое дерьмо на улицах и в отелях. Когда вы, ребята, задаете им такие вопросы, а они что-то отвечают за два дня до совершенно другого боя, то это крайне неуважительно к их соперникам.



Я просто ненавижу это дерьмо. Я понимаю – вы хотите свои чертовы клики или что-то там еще. Но я, #####, разнесу вас, если еще раз услышу подобное, понятно? Это вызывает много проблем за кулисами.



Мы уже видели, как подобное происходило с Нейтом Диазом или Хамзатом Чимаевым. У этих парней по 20-30 ребят за кулисами. Этого просто не должно происходить здесь, и вы, журналисты, не должны провоцировать это», – заявил Уайт.