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46 минут назад

Третий бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона может состояться 26 мая

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести третий поединок с американцем Джеффом Монсоном 26 мая на турнире РЕН ТВ. Об этом рассказал менеджер бойца Никита Бурчак.

Третий бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона может состояться 26 мая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто будет соперником Александра? Соперник… Пока мы ориентируемся на Джеффа Монсона. Возможно, по правилам ММА. На эту же дату мы планируем дебют Ивана Емельяненко, также в ММА. Это будет 26 мая на турнире РЕН ТВ», – сказал Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бойцы уже провели два поединка друг с другом. Счёт в противостоянии — 1:1.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года. Боец встретился с представителем поп-ММА Святославом Коваленко и потерпел поражение раздельным решением судей.

MMA,Святослав Коваленко,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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