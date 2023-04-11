Третий бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона может состояться 26 мая

«Кто будет соперником Александра? Соперник… Пока мы ориентируемся на Джеффа Монсона. Возможно, по правилам ММА. На эту же дату мы планируем дебют Ивана Емельяненко, также в ММА. Это будет 26 мая на турнире РЕН ТВ», – сказал Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».