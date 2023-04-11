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Соннен назвал следующих соперников Махачева и Чимаева

Бывший американский боец ММА Чейл Соннен утверждает, что руководство UFC определилось с планами в отношении Ислама Махачева и Хамзата Чимаева. Оба бойца проведут очередные поединки на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования будут проходить 21 октября.

Соннен назвал следующих соперников Махачева и Чимаева
© YouTube

По данным Соннена, бой Махачева, являющегося чемпионом UFC в лёгком весе, возглавит кард турнира. Россиянин встретится с победителем боя Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш. Напомним, ранее Махачев уже побеждал Оливейру, тогда он и завоевал чемпионский пояс.

Что касается Чимаева, то он выступит в соглавном поединке вечера. Его соперником станет ветеран UFC бразилец Пауло Коста. Поединок пройдёт в среднем весе, куда решил перейти Хамзат Чимаев.

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