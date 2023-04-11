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«Настоящее, прошлое, будущее». Олейник выложил фото с Волковым и Павловичем

Известный российский ветеран MMA Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, опубликовал совместное фото с действующими бойцами Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Настоящее, прошлое, будущее». Олейник выложил фото с Волковым и Павловичем
© UFC/Zuffa LLC

«Настоящее, прошлое, будущее», — подписал фотографию Олейник.

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В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

В последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Александа техническим нокаутом в первом раунде.

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Павлович нокаутировал представителя Австралии Тая Туивасу. В апреле у Павловича запланирован бой с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

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