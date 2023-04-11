Стала известна новая дата титульного боя Малыхина и Буллара в ONE

Бойцы Аржан Буллар и Анатолий Малыхин проведут объединительный бой за титул чемпиона ONE в тяжелом весе на турнире 15 июля. Мероприятие пройдет на историческом стадионе Lumpinee в Бангкоке, Таиланд.

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«Официально это произойдет 15 июля. Эту информацию я получил буквально несколько часов назад», — сказал генеральный директор ONE Чатри Ситиодтонг.

Буллар впервые выступит в ONE Championship после завоевания титула чемпиона в тяжелом весе. Тогда он одержал победу нокаутом над Брэндоном Верой.