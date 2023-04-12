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12 минут назад

Хамзат Чимаев резко ответил Белалу Мухаммаду

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Звёздный проспект UFC Хамзат Чимаев обратился к американцу Белалу Мухаммаду, который ранее выступил с заявлением о том, что он собирается перейти в средний вес для встречи со шведом.

Чимаев резко ответил американцу Белалу Мухаммаду
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Кто ты вообще такой, малыш? Я с радостью размажу тебя», — написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед и ни одного поражения. Коста в августе на UFC 278 победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Люк Рокхолд,
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