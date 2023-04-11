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Стала известна дата следующего поединка Махачева

Стала известна дата следующего поединка российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом Чейл Соннен.

Стала известна дата следующего поединка Махачева
© Lenta.ru

По словам Соннена, Махачев выйдет в октагон на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби в октябре 2023 года. Россиянин подерется с победителем боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем. Спортсмены встретятся 7 мая в Лас-Вегасе.

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

В ночь на 23 октября 2022 года Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280. Встреча также прошла в столице ОАЭ. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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