$82.18+2.6889.73+2.63
47 минут назад

Хасбик пошутил над Махачевым и получил ответ

Lenta.ru

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пошутил над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и получил ответ.

Хасбик пошутил над Махачевым и получил ответ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Брат, ты же чемпион. Почему на Maybach не двигаешься?» — удивился Хасбик под видео, в котором спортсмен с друзьями залез в небольшой фургон. «Maybach и этот фургон довезут в одно и то же место», — ответил Махачев.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. За карьеру 31-летний россиянин провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. В октябре 2022 года Хасбик подписал контракт с UFC.

MMA,Хасбулла Магомедов,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий