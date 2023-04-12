Известный тренер ММА рассказал о нынешней физической форме Хабиба

«Хабиб сейчас крепкий, такой твёрдый. Я тут как-то схватил его, и такой: «Чёрт возьми!» Он реально здоровый, думаю, он где-то 93 килограмма весит. Но он не толстый полутяжеловес, он крепкий полутяжеловес. Я да, толстый. А у Хабиба сейчас где-то 12% жира. Не меньше, потому что меньше — это уже была форма перед боем. Он постоянно тренируется», — сказал Мендес в своём подкасте.