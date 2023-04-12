Американский боец MMA может перейти в бокс

«Я не стал бы участвовать в кулачных боях в первую очередь из-за моих рук. За 20 лет в ММА они прошли через всё, что только можно себе представить. Бывает, что после боев руки сильно болят из-за перчаток, бинтов и прочего. Так что лично я просто не смог бы перейти в кулачные бои.



Я всегда хотел заниматься боксом, но в данный момент я не собираюсь туда переходить. С другой стороны, если бы мне пришло какое-нибудь сумасшедшее предложение, то я бы его рассмотрел. В любом случае, прежде всего мне нужно будет получить разрешение UFC. Именно они должны были бы разрешить мне это, потому что я все еще на контракте», — приводит слова Масвидаля MMA News.