Грузинский боец Двалишвили рассказал, почему не может получить бой с О'Мэлли

«У меня есть огромное желание провести бой с Шоном О'Мэлли, но в UFC говорят, что он будет драться за титул. Его титульному шансу ничего не грозит, так как они его защищают. Я его уважаю, он хороший боец, но мне бы хотелось его проверить», — приводит слова Двалишвили InsideFighting.