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Нурмагомедов назвал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал свой топ-15 величайших бойцов смешанного стиля (ММА) в истории. Полный список представлен на странице спортсмена в Twitter.

Нурмагомедов назвал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории
© Антон Денисов / РИА Новости

На первое место Нурмагомедов поставил россиянина Федора Емельяненко и американца Джона Джонса. В пятерку лучших вошли также канадец Жорж Сен-Пьер, бразилец Андерсон Силва и два американца, Деметриус Джонсон и Даниэль Кормье.

5 февраля Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел соперник россиянина.

Это поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

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