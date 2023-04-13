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36 минут назад

Боец Шлеменко: спортсмены из США боятся ехать в Россию

Елена Прошина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что многие американские спортсмены боятся ехать в Россию из-за риска попасть в тюрьму. Об этом сообщает ТАСС.

Боец Шлеменко: спортсмены из США боятся ехать в Россию
Фото: Пресс-служба RCCПресс-служба RCC

«У меня бой планируется буквально через неделю. Там были переговоры с американскими бойцами, многие просто не хотят ехать, боятся, что их тут поймают и в тюрьму посадят», – заявил спортсмен во время пресс-конференции.

Он также добавил, что из-за ситуации в мире у него стало значительно меньше соперников. Это также усугубилось из-за ситуации с визами.

Следующий бой 38-летний Шлеменко должен будет пройти 21 апреля. Россиянин выйдет на ринг против швейцарца Ясубэя Эномото. В данный момент на счету Шлеменко 61 победа, 1 ничья и 15 поражений.

Ранее Шлеменко рассказал, чему России, по его мнению, стоит поучиться у США.

MMA,Александр Шлеменко,
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