Чемпион UFC Эдвардс высказался о возможном четвертом бое с Камару Усманом

Чемпион UFC Леон Эдвардс высказался о возможном четвёртом бое с Камару Усманом
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс поделился мнением о возможности провести четвёртый поединок с американцем Камару Усманом.
Напомним, последний поединок Эдвардса и Усмана завершился в пользу британца, который, таким образом, защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Ранее бойцы встречались уже дважды. В декабре 2015 года Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал соперника менее чем за минуту до окончания поединка.