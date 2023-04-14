Чемпион UFC Эдвардс высказался о возможном четвертом бое с Камару Усманом

«Давайте посмотрим, будет ли он голоден. Он действительно многого добился в этом виде спорта, так что нужно убедиться, что он так же, как и раньше, снова захочет побороться за титул. Посмотрим. Если да, то я согласен, почему бы и нет?» — сказал Эдвардс на канале Sky Sports в YouTube.