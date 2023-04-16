Мурзаканов сломал руку во втором раунде боя с Джейкоби

«Джейкоби — хороший боец. Но, по-моему, я в конце второго раунда сломал левую руку. Поэтому работал только передней рукой, не мог двигать другой. Это моя третья победа в UFC. Дайте мне бойца из топ-10, топ-15 и я вам покажу, что такое настоящая черкесская кровь из России», — сказал Мурзаканов в интервью после боя.