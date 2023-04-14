«Всё, что случается в зале, остаётся в зале». Хабиб показал фото с тренировки

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.