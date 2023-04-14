Боец Ильяс Хамзин в мае проведет поединок с бразильцем Магнусом Конрадо

Ильяс Хамзин, секундант экс чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, в со главном событии майского шоу RCC 15 проведет бой с бразильцем Магнусом Конрадо, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе лиги.

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Турнир пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Выступающий в полусреднем весе Хамзин за карьеру в MMA одержал 11 побед при двух поражениях, на счету Конрадо 17 побед и четыре поражения.