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1 час назад

Боец Ильяс Хамзин в мае проведет поединок с бразильцем Магнусом Конрадо

Матч ТВ

Ильяс Хамзин, секундант экс чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, в со главном событии майского шоу RCC 15 проведет бой с бразильцем Магнусом Конрадо, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе лиги.

Боец Ильяс Хамзин в мае проведет поединок с бразильцем Магнусом Конрадо
Фото: матч твматч тв

Турнир пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Выступающий в полусреднем весе Хамзин за карьеру в MMA одержал 11 побед при двух поражениях, на счету Конрадо 17 побед и четыре поражения.

В главном бою турнира RCC 15 встретятся российские полутяжеловесы Иван Штырков и Виктор Немков.Прямые трансляции турниров по MMA смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Иван Штырков,
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