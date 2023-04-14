Боец Ильяс Хамзин в мае проведет поединок с бразильцем Магнусом Конрадо

Ильяс Хамзин, секундант экс чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, в со главном событии майского шоу RCC 15 проведет бой с бразильцем Магнусом Конрадо, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе лиги.
Турнир пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Выступающий в полусреднем весе Хамзин за карьеру в MMA одержал 11 побед при двух поражениях, на счету Конрадо 17 побед и четыре поражения.
В главном бою турнира RCC 15 встретятся российские полутяжеловесы Иван Штырков и Виктор Немков.Прямые трансляции турниров по MMA смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.