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Стала известна дата дебютного боя Дьячковой в ONE

Чемпионка России, мира и Европы по муай-тай Наталья Рысь Дьячкова дебютирует в крупнейшей азиатской лиге единоборств ONE Championship 21 апреля.

Стала известна дата дебютного боя Дьячковой в ONE
© ПРЕСС-СЛУЖБА ТУРНИРА RCC

28-летняя Дьячкова — многократная чемпионка России по муай-тай, победительница турнира по кикбоксингу W5 Grand Prix Kitek 2015, чемпионка мира среди профессионалов по версии WPMF. Она также выступала в ММА, где имеет рекорд 1-2.

Наталья совсем недавно подписала контракт с One Championship, и бой в Бангкоке станет для нее дебютом в ONE. Он состоится в рамках турнира ONE Friday Fights 13, где россиянка встретится с тайской спортсменкой Докмайпой Фэйртекс.

Сопернице Дьячковой 24 года, она тренируется в известном зале Fairtex Gym. Дебют в ONE молодая тайская спортсменка провела совсем недавно — в феврале 2023 года на турнире ONE Friday Fights 3 она выиграла у бразильянки Барбары Агуиар единогласным решением.

Дьячкова настроена решительно: «Мы в деле. One Championship. Готовьте мое место. Слава Богу за все, что сейчас происходит», — написала россиянка в своих социальных сетях после подписания контракта с ONE Championship.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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