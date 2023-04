Стала известна дата дебютного боя Дьячковой в ONE

Чемпионка России, мира и Европы по муай-тай Наталья Рысь Дьячкова дебютирует в крупнейшей азиатской лиге единоборств ONE Championship 21 апреля.

Наталья совсем недавно подписала контракт с One Championship, и бой в Бангкоке станет для нее дебютом в ONE. Он состоится в рамках турнира ONE Friday Fights 13, где россиянка встретится с тайской спортсменкой Докмайпой Фэйртекс.