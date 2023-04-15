Россиянин Царукян бросил вызов Бенеилу Дариушу

Ранее соперник американца по турниру UFC 288 Чарльз Оливейра в своих социальных сетях сообщил, что травмирован, их поединок с Дариушем находится под вопросом. Также СМИ сообщали, что соперник Царукяна в рамках турнира UFC Fight Night 223 в Лас Вегасе, который должен пройти 30 апреля, Ренато Майкано не сможет принять участие в поединке из за травмы.