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1 час назад

Россиянин Царукян бросил вызов Бенеилу Дариушу

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Российский боец UFC Арман Царукян в своих социальных сетях бросил вызов американцу Бенеилу Дариушу.

Россиянин Царукян бросил вызов Бенеилу Дариушу
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Ранее соперник американца по турниру UFC 288 Чарльз Оливейра в своих социальных сетях сообщил, что травмирован, их поединок с Дариушем находится под вопросом. Также СМИ сообщали, что соперник Царукяна в рамках турнира UFC Fight Night 223 в Лас Вегасе, который должен пройти 30 апреля, Ренато Майкано не сможет принять участие в поединке из за травмы.

— Вы знаете, что нет причин откладывать это. Я здесь, Дариуш, — написал Царукян.

Царукян имеет в своем активе 19 побед и 3 поражения.

MMA,Чарльз Оливейра,Арман Царукян,
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