Стало известно о планах организовать мини-турнир с участием Фьюри и Усика

Английский бизнесмен Саймон Джордан заявил, что на Ближнем Востоке организуют мини-турнир по боксу с участием британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также украинца Александра Усика и американца Деонтея Уайлдера. Его слова приводит talkSPORT.

По информации Джордана, схватки пройдут в декабре 2023 года. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил бизнесмен.

Фьюри и Усик должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене этого поединка.

21 августа 2022 года Усик победил Джошуа раздельным решением судей в реванше. До этого британец уступил Усику единогласным решением судей.