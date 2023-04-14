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Стало известно о планах организовать мини-турнир с участием Фьюри и Усика

Английский бизнесмен Саймон Джордан заявил, что на Ближнем Востоке организуют мини-турнир по боксу с участием британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также украинца Александра Усика и американца Деонтея Уайлдера. Его слова приводит talkSPORT.

Стало известно о планах организовать мини-турнир с участием Фьюри и Усика
© globallookpress.com

По информации Джордана, схватки пройдут в декабре 2023 года. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил бизнесмен.

Фьюри и Усик должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене этого поединка.

21 августа 2022 года Усик победил Джошуа раздельным решением судей в реванше. До этого британец уступил Усику единогласным решением судей.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Джошуа в профессиональной карьере одержал 24 победы и потерпел три поражения. У Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.

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