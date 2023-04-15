Американский боец UFC чихнул и оказался прикован к постели

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зак Каммингс рассказал, как получил травму спины после обычного чихания.
"У меня возникали некоторые проблемы со спиной и все такое. Просто была сильная боль, проблемы с нервами и прочее. А потом я оказался действительно в неловком положении, и мне действительно неприятно это признавать, но я чихнул, и это привело к повреждению диска. Это полностью заблокировало мои нервы, я был прикован к постели на три месяца", — приводит слова Каммингса MMA Junkie.
Американский боец одержал за карьеру 25 побед при восьми поражениях.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что в школе не хотел учить английский язык из-за негативного отношения к США. Шлеменко проведет следующий бой против швейцарца Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 21 апреля в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".