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50 минут назад

Американский боец UFC рассказал, как чихнул и оказался прикован к постели на три месяца

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зак Каммингс рассказал, как получил травму спины после обычного чихания.

Американский боец UFC чихнул и оказался прикован к постели
Фото: Тwitter.com/ufcТwitter.com/ufc

"У меня возникали некоторые проблемы со спиной и все такое. Просто была сильная боль, проблемы с нервами и прочее. А потом я оказался действительно в неловком положении, и мне действительно неприятно это признавать, но я чихнул, и это привело к повреждению диска. Это полностью заблокировало мои нервы, я был прикован к постели на три месяца", — приводит слова Каммингса MMA Junkie.

Американский боец одержал за карьеру 25 побед при восьми поражениях.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что в школе не хотел учить английский язык из-за негативного отношения к США. Шлеменко проведет следующий бой против швейцарца Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 21 апреля в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

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