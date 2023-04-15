Американский боец UFC чихнул и оказался прикован к постели

"У меня возникали некоторые проблемы со спиной и все такое. Просто была сильная боль, проблемы с нервами и прочее. А потом я оказался действительно в неловком положении, и мне действительно неприятно это признавать, но я чихнул, и это привело к повреждению диска. Это полностью заблокировало мои нервы, я был прикован к постели на три месяца", — приводит слова Каммингса MMA Junkie.