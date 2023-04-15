Оливейра заявил, что травмирован перед поединком с Дариушем

Бразильский боец Чарльз Оливейра в социальных сетях подтвердил, что получил травму перед поединком с американцем Бенеилом Дариушем в рамках турнира UFC 288.

Фото: UFC UFC

Оливейра оставил на своей странице в Twitter грустный эмодзи. Один из подписчиков спросил, правда ли, что боец травмирован в данный момент, на что бразилец ответил утвердительно.

Турнир UFC 288 пройдет 6 мая в Нью Джерси. Ранее СМИ сообщали, что победитель проведет поединок с россиянином Исламом Махачевым в рамках UFC 294 в Абу Даби.