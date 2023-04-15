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18 минут назад

Оливейра заявил, что травмирован перед поединком с Дариушем

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Бразильский боец Чарльз Оливейра в социальных сетях подтвердил, что получил травму перед поединком с американцем Бенеилом Дариушем в рамках турнира UFC 288.

Оливейра заявил, что травмирован перед поединком с Дариушем
Фото: UFCUFC

Оливейра оставил на своей странице в Twitter грустный эмодзи. Один из подписчиков спросил, правда ли, что боец травмирован в данный момент, на что бразилец ответил утвердительно.

Турнир UFC 288 пройдет 6 мая в Нью Джерси. Ранее СМИ сообщали, что победитель проведет поединок с россиянином Исламом Махачевым в рамках UFC 294 в Абу Даби.

На счету 33 летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений в ММА. В своем последнем поединке он уступил удушающим приемом Махачеву. В послужном списке 33 летнего Дариуша 22 победы и 4 поражения. В прошлом бою он единогласным решением судей победил Матеуша Гамрота.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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