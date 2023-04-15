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46 минут назад

Шлеменко заявил, что не пожал бы руку совершившему каминг-аут бойцу UFC Молине

Газета.Ru

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не пожал бы руку бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеффу Молине, который совершил каминг-аут. Слова Шлеменко передает «Спорт-Экспресс».

Шлеменко заявил, что не пожал бы руку совершившему каминг-аут Молине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смог бы я пожать ему руку? Я бы — нет. У меня другие понятия, я по-другому воспитан. Я по-простому скажу: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Рукопожатие твое может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне», — сказал Шлеменко.

Напомним, Молина признался, что он является бисексуалом.

Также он признался, что хотел прославиться лишь своими умениями, которые он демонстрирует в поединках, а не из-за репутации бисексуального бойца UFC.

Молина провел в UFC 13 боев, 11 из которых завершились его победой. Свой последний бой 25-летний спортсмен проводил на турнире UFC Fight Night в июне прошлого года. Тогда он встречался с представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым и одержал победу раздельным решением судей.

Стоит отметить, что в настоящий момент Молина не участвует в турнирах. В декабре 2022 года Атлетическая комиссия штата Невады отстранила американца от боев. Сообщалось о связи его тренера со ставками.

MMA,Александр Шлеменко,
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