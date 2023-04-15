Шлеменко заявил, что не пожал бы руку совершившему каминг-аут Молине

«Смог бы я пожать ему руку? Я бы — нет. У меня другие понятия, я по-другому воспитан. Я по-простому скажу: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Рукопожатие твое может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне», — сказал Шлеменко.