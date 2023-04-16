Бойцы UFC объявили о завершении карьеры после очного боя

Бойцы UFC Зак Каммингс и Эд Херман объявили о завершении карьеры сразу после очного противостояния в рамках турнира UFC on ESPN 44, проходящего в эти минуты в американском городе Миссури.
Поединок прошел андеркарте турнира и завершился победой Каммингса нокаутом. Сразу после боя оба спортсмена сообщили, что приняли решение завершить карьеру.
38-летний Каммингс за карьеру одержал 26 побед при восьми поражениях. В активе 42-летнего Хермана 28 побед и 16 побед.
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