Холлоуэй победил британца и вошел в историю UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над британцем Арнольдом Алленом в главном поединке турнира UFC on ESPN 44 в американском Канзасе. Результаты доступны на сайте промоушена.
Поединок состоял из пяти раундов и завершился победой 31-летнего спортсмена единогласным решением судей. Он вошел в историю UFC, став первым бойцом, нанесшим три тысячи значимых ударов в промоушене.
После победы Холлоуэй в интервью ESPN похвалил соперника, назвав его боевой машиной.
«Чтобы танцевать, нужны двое, и сегодня мы сделали это вместе», — добавил он.
Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Всего на счету спортсмена 24 победы при семи поражениях. Он выступает в UFC с 2012 года. В активе Аллена теперь 19 побед и два поражения.